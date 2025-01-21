Виступаючи в будівлі Капітолію Конгресу США, Дональд Трамп обійшов стороною питання російсько-української війни. При цьому президент заявив, що успіх його політики вимірюватиметься не тільки перемогами, а й здатністю уникати нових конфліктів, підкресливши прагнення до встановлення миру.

У фокусі уваги опинилися питання міграційної політики. Трамп анонсував введення надзвичайного стану на південному кордоні США, відновлення програми «Залишайтеся в Мексиці» і депортацію мільйонів нелегальних мігрантів. Також він заявив про плани визнати наркокартелі терористичними організаціями.

В економічній сфері президент пообіцяв повернути США статус виробничої держави. Серед заявлених ініціатив — зниження цін на енергоресурси, поповнення стратегічних резервів і введення нових тарифів для зарубіжних країн. Трамп також озвучив амбітні плани щодо повернення контролю над Панамським каналом і відправки астронавтів на Марс. Після церемонії президент попрямував до Сенату, де планує підписати близько 100 перших указів.

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