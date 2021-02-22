Первая партия COVID-вакцины прибудет в Украину 23 февраля, – Минздрав

Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Украину завтра, 23 февраля, в 10 часов утра.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Минздраве.

Вакцину доставят в киевский аэропорт «Борисполь».

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что помимо индийской вакцины Covishield, Украина получит американскую NovaVax.

«Успешно завершили переговоры по увеличению поставки Украине американской вакцины NovaVax. Нам подтверждена возможность поставки дополнительно 5 млн доз вакцин от этого производителя. Мы одобрим соглашение о подписании соглашения», – написал в Facebook министр.

Предположительно, поставки этой вакцины начнутся с июля 2021 года. Всего Украина ожидает 15 млн доз NovaVax.

Ранее сообщалось, что Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат COVID-вакцину из Индии.

Накануне Минздрав определил 7 областей, которые получат вакцину от коронавируса первыми.

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Фото: 5 канал