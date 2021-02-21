Украина получит вакцину от коронавируса из Индии одной из первых в мире

Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат COVID-вакцину из Индии.

Как сообщает в Facebook посольство Индии в Украине (India in Ukraine), первая поставка из 500 тысяч доз вакцины Covishield (название британско-шведской вакцины AstraZeneca на индийском рынке) ожидается уже в феврале.

«В будущем ожидается поставка большого количества вакцин производства Индии, поскольку в Индии наращивают производство, чтобы обеспечить безопасность Украины и благополучие всех украинцев», – отмечают в посольстве.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам COVID-вакцин для украинцев.

Как сообщалось, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина «организационно готова» к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса.

Также стало известно, что 20 февраля Минздрав определил 7 областей, которые получат COVID-вакцину первыми.

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Фото: Facebook-страница India in Ukraine