Как переселенцам не лишиться выплат?

Чтобы получать госпомощь, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны сообщать в соцслужбу о перемене места жительства. Если при проверке окажется, что человек проживает по другому адресу, денежная помощь может быть прекращена. Как же будут проверять переселенцев?

В Министерстве соцполитики сообщили, что переселенцев будут заранее предупреждать о проверке. Если человека не окажется дома, ему оставят сообщение – в течение 10 дней прибыть в орган соцзащиты. И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые выехали за границу после полномасштабного вторжения россии, до 1 мая 2023 года обязаны подать декларации о доходах.

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Фото: Сегодня