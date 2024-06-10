Переименование Южного: в Верховной Раде приняли неожиданное решение

В Верховной Раде прошло заседание Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Его члены отклонили предложение подкомитета по вопросам деколонизации об отмене переименования городов Южный и Южноукраинск в Одесской и Николаевской областях.

Роман Лозинский, председатель подкомитета по вопросам деколонизации, объяснил, что перед этим комитет попросил отменить решение о переименовании Южного и Южноукраинска в Порт-Аненталь и Гарт, потому что об этом говорилось в обращении органов местного самоуправления этих двух городов.

Но сегодня депутаты рассмотрели предложение об отмене принятого ранее решения о переименовании двух городов и не поддержали его.

Против проголосовали 22 члена комитета. Это означает, что решение переименовать города осталось действительным. В Верховной Раде рекомендуют переименовать город Южный Одесской области в Порт-Аненталь, а Южноукраинск, что на Николаевщине, в город Гард.

Но решение комитета еще не является официальным переименованием. Города изменят названия только после того, как за это проголосуют народные депутаты во время сессионного заседания Верховной рады.

Ранее Одесская Жизнь писала, что город-спутник Одессы Южный пока не будут переименовывать в Порт-Аненталь. Это подчеркивал депутат Верховной Рады из Одессы Степан Чернявский.

Напомним, 23 октября 2023 года, в городском совете Южного подсчитали голоса за переименование города. Тогда стало известно, что из более чем 2 тысяч горожан, отдавших свой голос, 80% проголосовали за перевод названия города на украинский язык — Южное. Но такое название противоречит нормам украинского языка.