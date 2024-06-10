Перейменування Южного: у Верховній Раді прийняли несподіване рішення

Перейменування Южного: у Верховній Раді прийняли несподіване рішення

У комітет парламенту, якій займається питаннями місцевого самоврядування, наголосили, що місто Южне на Одещині має бути перейменоване на Порт-Аненталь. А Южноукраїнськ на Гард. Хоча раніше зміну назв відклали, бо місцеві мешканці були не згодні із запропонованими варіантами.

У Верховній Раді пройшло засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Його члени  відхилили пропозицію підкомітету з питань деколонізації щодо скасування перейменування міст Южне та Южноукраїнськ в Одеській та Миколаївській областях.

Роман Лозинський, голова підкомітету з питань деколонізації, пояснив, що перед цим комітет попросив скасувати рішення про перейменування Южного та Южноукраїнська на Порт-Аненталь та Гарт, тому що про це йшлося у звернені органів місцевого самоуправління цих двох міст.

Але сьогодні депутати розглянули пропозицію щодо скасування ухваленого раніше рішення про перейменування двох міст і не підтримали її.

Проти проголосувало 22 члени комітету. Це означає, що рішення перейменувати міста залишилось дійсним. У Верховній Раді рекомендують перейменувати місто Южне Одеської області на Порт-Аненталь, а Южноукраїнськ, що на Миколаївщині, на місто Гард.

Але ж рішення комітету ще не є офіційним перейменування. Міста змінять назви лише після того, як за це проголосують народні депутати під час сесійного засідання Верховної ради.

Раніше Одеське Життя писало, що місто-супутник Одеси Южне поки не перейменовуватимуть на Порт-Аненталь. На цьому наголошував депутат Верховної Ради із Одеси Степан Чернявський.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року, у міській раді Южного підрахували голоси за перейменування міста. Тоді стало відомо, що з більш ніж 2 тисяч городян, що віддали свій голос, 80% проголосували за переклад назви міста українською мовою – Південне. Але така назва протирічить нормама української мови.

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