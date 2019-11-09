Перед Ройтбурдом извинились за то, что депутаты облсовета мешали работать Одесскому худмузею

Директор музея Александр Ройтбурд, увольнение которого вызвало большой резонанс в городе, написал на своей странице в Facebook: «Говорили много тёплых слов. Вручали областные и городские награды всему коллективу и отдельным сотрудникам. Было много цветов, подарков и аплодисментов. Заместитель председателя облсовета Юрий Димчогло публично принёс нам свои извинения за то, что облсовет, особенно несколько его депутатов, вместо того чтобы помогать, мешают музею работать”.

Ройтбурд также рассказал, что музей посетил и мэр Одессы Геннадий Труханов и обещал, что город в меру возможностей будет помогать ОХМ.

Директор отчитался об уникальной коллекции картин музея. По его словам, если 120 лет назад в музее было около 700-800 экспонатов, то сейчас их уже порядка 12 тыс. При этом за 120 лет площадь музея не увеличилась ни на один квадратный метр. “Если бы мы выставили из хранилищ всё, что там лежит, он стал бы в десятки раз интереснее”, – отметил он.

В свою очередь мэр Геннадий Труханов назвал Одесский художественный музей общим достоянием города, которое нужно развивать его и делать ещё лучше.”Политики должны не мешать, а помогать искусству”, – добавил Геннадий Труханов. Он также пообещал рассмотреть варианты помещений под хранилище картин.

Открытие музея состоялось 24 октября (6 ноября) 1899 года. Десятилетием ранее, в 1888 году, одесский дворец графини Нарышкиной (Потоцкой) был приобретён городским головой Григорием Маразли, а в 1892 году — передан им горожан для обустройства в нем музея изящных искусств. За это время учреждение не меняло своего функционального назначения — менялись только названия. При этом своим формированием музей во многом обязан одесским коллекционерам.Празднуя 120-летие музея, вспоминают Руссова, Бекермана, Брайкевича, Ашкенази, Драгоева, Петрококиных, Толстых и других владельцев больших и малых коллекций живописи.

Сейчас экспозиция музея открывается творениями иконописцев XVI-XVII веков и ранними светскими портретами. Также представлена своеобразная живопись талантливого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. В музее находятся полные собрания произведений живописцев второй половины XIX века – работы художников А. Саврасова, И. Левитана, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Репина, В. Сурикова и др. В экспозиции представлены и работы известных мастеров рубежа XIX и XX веков: В. Серова, М. Врубеля, Н. Рериха, Б. Кустодиева, А. Бенуа, К. Сомова, В. Кандинского.

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