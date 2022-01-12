Вопрос – ответ: повлияет ли «Вовина тысяча» на получение субсидии?

Читатели «Одесской жизни» тревожатся, не повлияет ли «ковидная тысяча» на размер субсидий. Расскажем об этом далее.
В Украине сегодня граждане активно начали получать выплаты денежной помощи за полный курс вакцинации от COVID-19 в рамках программы «єПідтримка». Многие из этих людей являются и получателями субсидий на оплату коммунальных услуг. А, как известно, правила начисления субсидий довольно строги и учитывают доход каждого члена семьи.
Госпомощь в тысячу гривен за вакцинацию — одноразовая, поэтому она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии. Такое разъяснение дало Министерство социальной политики.
«Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии и не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах», — пояснили в ведомстве.
Напомним, в постановлении Кабмина №632 от 22.07.2020 говорится, что в среднемесячный совокупный доход учитываются исключительно следующие доходы:
- зарплата после уплаты налога на доходы физических лиц;
- пенсия;
- денежное довольствие военнослужащих;
- стипендия (кроме социальной стипендии детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и другим);
- социальные выплаты, в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда, а также задекларированные доходы.
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