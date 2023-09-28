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Пенсіонер на Одещині налагодив мільйонний “бізнес”: подробиці

Пенсіонер на Одещині налагодив мільйонний “бізнес”: подробиці

На Одещині в місті Ізмаїл чоловік налагодив підпільне виробництво алкогольних напоїв. Виготовлений алкоголь кустарним методом збував як напої відомих брендів.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

У повідомленні йдеться, що виробництво організував 60-річний житель Ізмаїла. Він у власному домогосподарстві облаштував цех, де власноруч виготовляв алкогольні напої під виглядом вина та коньяку.

Для виготовлення напоїв, чоловік змішував спирт з барвниками та харчовими добавками. А клієнтів для збуту свого товару шукав через інтернет-сайти оголошень.

виготовлення алкоголю
виготовлення алкоголю

Під час обшуку у пенсіонера вилучили понад 26,5 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки й барвники, 19 місткостей об’ємом від 1 до 6 тис. літрів, накладні служби кур’єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті.

валюта

Загальна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.

Наразі зразки вилучених речовин направлені на експертизу. Досудове розслідування триває.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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