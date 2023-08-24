Одессит наладил подпольное изготовление до нескольких тысяч сигарет пачек в сутки: как его разоблачили?

Преступную группу, организовавшую подпольный цех по производству сигарет, разоблачили в Одесской области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Злоумышленники изготовляли табачные изделия кустовым методом на территории арендованного частного дома. Ежедневно на подпольном производстве крутили до 5000 пачек сигарет и расфасовывали около 50 кг табака, сообщают в полиции.

Установлено, что наладил табачный «бизнес» 27-летний житель Одессы. Цех оборудовали всем необходимым для полного цикла изготовления контрафактной табачной продукции «кустовым» методом под видом известных брендов.

В процесс изготовления и реализации фальсифицированного товара организатор привлек двух знакомых, 23-х и 26-ти лет, работу которых координировал и контролировал лично.

Заказы фигуранты принимали через специально созданные сайты и по телефону. Готовую продукцию присылали по почте или курьерской доставке — от 50 до 70 отправок по Украине в сутки.

Во время обыска изъяли более 770 000 гильз для сигарет, более тонны табака, ароматизаторы, 3 500 упаковок бумаги для самокруток, 755 машинок для набивки сигаретных гильз, деньги и рабочие. Общая стоимость изъятой продукции и сырья — почти 1,4 млн грн.

Начато уголовное производство по статьям 199 Уголовного кодекса Украины (УК) — изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов гос лотереи, марок акцизного налога либо голографических защитных частей и ст. 204 УКУ – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, что 69-летний житель Одесской области, с 2021 года, не имея никаких разрешительных документов, использовал почти девять гектаров земли в пределах водоохранной зоны озера Сасык в Белгород-Днестровском районе.

Фото: ГУНП в Одесской области