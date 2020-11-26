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Кто останется без пенсии в следующем году?

Кто останется без пенсии в следующем году?

До конца нынешнего года 60-летние украинцы, которые не заработали необходимого стажа для получения пенсии, могут остаться и без социальных выплат. Со следующего года такие соцпенсии назначать не будут, говорится в постановлении Кабмина № 1098.

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Кто имеет право на социальную пенсию?

Те, кому не хватает стажа. По закону, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020-м, нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а если проработали 15-17 лет – на пенсию отправитесь не раньше 65 лет.

Если у вас есть 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60 лет получать пенсию, вы имеете право на социальную выплату. При этом стоит отметить, что такие выплаты будут назначать только до января 2021-го. После этого украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без помощи.

Какой размер выплаты?

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных. Сейчас это 1712 гривен. Если бюджет семьи не покрывает эту цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Кто может не получить соцпомощь?

Даже если ситуация соответствует перечисленным условиям, но есть второй автомобиль (мотоцикл), если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадрата на семью, деньги платить не будут.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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