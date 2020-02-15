Проверено на себе. Похороны в Одессе

Мой старый приятель решил умереть. Прилагательное «старый» говорит о возрасте, а не крепости нашей дружбы. Жили мы по-соседству и таким образом познакомились. Я помогал больному пенсионеру по хозяйству. Однажды зашел проведать старика, и пришлось сразу вызвать скорую, потому что выглядел он паршиво. На меня не смотрит и ничего не говорит, только тяжело дышит. Так выглядят долго и тяжело болеющие люди перед смертью. И вот отсюда и начинается мое хождение по мукам.

Такова была воля покойного (часть первая)

Врачи

Бригада скорой помощи приехала через 15 минут. Фельдшер измерил давление, а врач полистал медицинскую карточку. Затем они попытались вколоть лекарство, но ничего не получилось:

– Мы обязаны предложить госпитализацию, но скорее всего он умрет по дороге. Вам дать номер ритуальной службы?

– Нет, спасибо.

– Найдите себе агента и договоритесь о перевозке тела. Мы на скорой покойников не возим, нам не звоните.

– А куда звонить?

– Если нет агента, то звоните врачу в поликлинику. Завтра выходной, вам придется везти в морг за свой счет.

Вопрос оплаты ритуальных услуг повис в воздухе. Сбережений у моего приятеля не было, на смерть он точно не откладывал. Деньги уходили на продукты и лекарства. Но ведь можно кремировать тело, а прах развеять над морем. Приятель любил море, и эта любовь поможет сберечь немного денег. Остается выяснить подробности и найти рекомендации.

Поиск истины

Единственный структурированный текст обнаружил на портале государственных услуг. Читаю: «если человек умер дома и произошло это днем, следует вызвать врача, а после, со всеми документами, обратиться в поликлинику для получения медицинского свидетельства о смерти. Если смерть настигла человека ночью, нужно вызвать скорую помощь и перевезти тело в морг на транспорте ритуальной службы».

Завтра воскресенье, в поликлинике выходной. Позвонил врачу на мобильный, не зря же его номер и электронная почта записаны в Декларации. Врач ответил, что на вызовы о смерти приезжает полиция, тело обязательно доставляют в морг для вскрытия. Там устанавливают причину смерти и выдают справку. Транспортировкой тела, похоронами, документами и прочим занимаются агенты.

В Центре первичной медико-санитарной помощи №2 недовольный мужской голос заявил, что не владеет информацией:

– Родственники умерших к нам не обращаются, всеми вопросами занимаются агенты.

– Мне не нужен агент. Я хочу знать, что делать, если человек умирает в выходной день.

– Наши врачи не занимаются смертью. Найдите себе похоронного агента: он приедет в нашу поликлинику, найдет заведующего и подготовит документы.

Агенты

Все дороги ведут в Рим, но дорога смерти ведет к похоронным агентам.

Начал с самого крупного, названного именем древнеегипетского бога Анубиса. Девушка-оператор пообещала, что специалист перезвонит в ближайшее время. Перезвонил мужчина и представился моим персональным агентом:

– Запомните, когда это случится, сразу звоните на этот номер. Никуда больше не звоните – ни в скорую, ни в полицию. Я приеду и со всем разберусь.

– Я хочу узнать ваши расценки.

– Не спешите. Когда это случится, мы с вами сядем за стол и спокойно все обсудим. Сделаем все по самой низкой цене.

– Что от меня требуется, кроме денег?

– Ничего. Ваше дело — скорбеть.

– Понятно. А какие все-таки расценки у вас?

– От 9 до 12 тысяч гривен за кремацию. Дешевле вам не найти.

Навязчивый агент пылко убеждал не звонить ни в скорую, ни в полицию, и это показалось верным доказательством того, что именно туда нужно обращаться в первую очередь.

Сколько стоит умереть?

Обзвонил еще с десяток агентств. Везде неохотно рассказывали об услугах и расценках. Стартовый комплект включал: доставку тела из квартиры в морг, простой гроб, катафалк, носильщиков и сам крематорий. Минимальные расценки на кремацию:

«Ангел» — 13 000 грн.

«Саван» — 10 000 грн.

«Универсал» — 6500 грн.

«Алекс» — 9500 грн.

Доставка тела в морг — от 800 до 2200 гривен. Об услугах морга упоминали вскользь.

И только в агентстве «Реквием» спросили, сколько денег у меня в наличии. Услышав, что рассчитываю на 6000 грн., мне посоветовали муниципальное похоронное бюро:

– Самый для вас оптимальный вариант. Не знаю насчет кремации, но раз в неделю они закапывают бездомных и неопознанных в общей могиле под номерами. За небольшую плату можно табличку сделать вместо числа.

«Спецпредприятие коммунально-бытового обслуживания» находится на улице Комитетской, 10-А. Позвонил, трубку не поднимали.

Смерть

Дыхания приятеля не было слышно. Произошло это в субботу, часы показывали восемь вечера. Позвонил в скорую и полицию.

Первой приехала та же самая бригада, за те же 15 минут. Полицейские приехали спустя час. Двое молодых патрульных и мужчина в черном костюме вылезли из новенькой белой Ауди. Мужчина, тем временем, надел синие резиновые перчатки и стал похож на эксперта-криминалиста.

– Скажите, вы из полиции?

– Нет, я агент. Я же вам звонил недавно.

– А из какого вы агентства?

– Городская ритуальная служба.

Он не был похож на работника одесского коммунального предприятия, занимающегося захоронением необеспеченных граждан. Приехал на новом автомобиле, был прилично одет и вертел в руках недешевый телефон. Он достал из внутреннего кармана пиджака визитку: городская ритуальная служба, агент, круглосуточно, номера телефонов, электронная почта и надпись anubis.ua, в правом нижнем углу. Интересный поворот событий:

– Так вы из «Анубиса»?

– Ну, да.

– Разве «Анубис» хоронит бесплатно?

– Никто бесплатно не хоронит.

Все стало на свои места. Похоронное агентство «Анубис» скромно считает себя частью социальной инфраструктуры города.

Полицейские закончили писать протокол. Следом вошли двое крепких ребят в засаленных спецовках, увозить тело в морг:

– Можно забирать?

– Подождите. Сколько стоит транспортировка?

– 900 гривен.

– Деньги вам платить?

– Деньги своему агенту отдайте, а нам ненужную простынь организуйте, чтоб донести до машины.

После полицейские с агентом тоже засобирались. На пороге сотрудник «Анубиса» остановился и, вдруг, сказал:

– Если хотите вскрытие подешевле, то в понедельник не советую. Лучше во вторник или среду.

– Разве вскрытие не бесплатно?

– Да, конечно. А обмывать и одевать сами будете?

Предприятие

В понедельник ровно в девять утра я позвонил в регистратуру морга в Валиховском переулке. Назвал фамилию покойного и спросил, когда будет вскрытие. Сонный мужской голос сообщил, что по телефону такую информацию не разглашает:

– Пусть нам позвонит ваш агент.

– Я сам занимаюсь документами, без агента.

– У нас так не делается.

– Такова была воля покойного. Он хотел, чтобы только я занимался его делами.

Я до дыр зачитал закон о погребении и похоронном деле, и знал, что право на волеизъявление перед смертью считается незыблемым и непреложным. И сотрудник морга сдался. Попросил подойти завтра для получения врачебного свидетельства о смерти. При себе иметь паспорт и медицинскую карту покойного. Теперь, когда время вскрытия известно, можно обратиться в Спецпредприятие коммунально-бытового обслуживания.

Здание на Комитетской не имело вывески. Помогли местные жители. Слева от входа за столом сидела женщина, заполняя от руки бланки:

– Добрый день! Вы сегодня работаете? Все утро не мог до вас дозвониться.

– Мы всегда работаем: и в выходные, и в праздники. А телефон не работает, у нас кабель крысы перегрызли.

Выслушав мою историю, женщина указала на список льготных категорий, кого хоронят бесплатно:

герои Украины,

ветераны труда,

участники боевых действий,

инвалиды войны,

пострадавшие во время Революции Достоинства,

одинокие граждане,

без определенного места жительства,

от кого отказались родственники,

неопознанные трупы.

Покойный не входил ни в одну из этих категорий. Как объяснила женщина, закопать тело выйдет чуть дороже, чем кремировать: придется оплачивать земельный участок, услуги могильщиков, ставить крест или памятник, делать табличку.

– Платные услуги оказываете?

– Конечно. Вам посчитать?

Мне посчитали по минимуму и результат оказался впечатляющим.

Гроб — 950 грн.

Катафалк — 1200 грн.

Грузчики — 2100 грн.

Доставка тела — 520 грн.

Кремация — 1050 грн.

Урна — 400 грн.

Цены не отличались от других ритуальных агентств. К такому повороту я не был готов. Где же мне теперь искать недорогое похоронное бюро?

Об этом читайте в следующем материале.

Андрей Горин

Фото: bdzhola.com

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