Проверено на себе: похороны в Одессе – часть вторая

На прошлой неделе мы опубликовали материал о ритуальных услугах в Одессе. Тематика оказалась остро-актуальной и нашла большой отклик у наших читателей.

Мы решили подготовить еще одну статью из этой серии – в продолжение предыдущей. Читаем вместе об опыте нашего автора, которому пришлось испытать на себе все тяготы похоронного вопроса.

Такова была воля покойного: продолжение

Итак, прямо по курсу мой следующий пункт назначения – похоронное агентство Анубис, которому я задолжал денег за транспортировку тела. Так как похоронный агент был в сговоре с полицейскими. Мне попадались статьи в интернете о моргах и том, как ритуальные агентства берут в заложники тело покойного, пока родственники не выплатят огромную сумму. Угодить в подобную историю не хотелось, и наконец, проводить в последний путь моего приятеля.

Анубис

Их офис на улице Бабеля, 12. Двухэтажное здание со стеклянным фасадом, облицованное черной глянцевой плиткой, выглядело печально, как лакированный гроб. Охранник на входе больше походил на швейцара из гостиницы «Бристоль». Молча показал мне в сторону кабинета менеджера.

Молодая женщина, лет тридцати, сделала приглашающий жест рукой и указала на стул. Объяснил в двух словах, что хочу рассчитаться за перевозку тела из квартиры в морг. Женщина спросила адрес, откуда забирали тело, затем набрала агента:

– Алло, Вадик! Скажи, санитарный пакет считать? Хорошо, спасибо.

О существовании санитарных пакетов услышал впервые, перевозчики в тот вечер их не предлагали. Выходит, если бы завернули в черный полиэтиленовый мешок, пришлось бы платить дороже. А так цена – 900 гривен.

На чеке вместо реквизитов «Анубиса» красовалась подпись с печатью неизвестной предпринимательницы. Обычная схема по которой работают любители сэкономить на налогах.

Универсал

Выйдя и «Анбуиса», шел и думал. Тело может бесплатно находиться в морге не более трех дней после установления причины смерти. За это время нужно получить свидетельство о смерти и кремировать. Согласно Порядку хранения и выдачи трупов, родственникам и другим лицам запрещено посещать трупохранилище и комнату, где одевают покойника. Тело мне выдадут в гробу, уже обмытым и одетым. Все это обязаны сделать бесплатно. Остается выяснить: у кого взять гроб, где нанять катафалк с грузчиками и как записаться в крематорий.

Неожиданно вспомнил о похоронном агентстве «Универсал», где предложили самую низкую цену. Позвонил, выяснилось, что похоронами занимается человек по имени Александр. Он задавал конкретные вопросы, не размазывая кашу по тарелке:

– Тело большое? Тяжелое?

– Нет, покойный был небольшого роста и щуплый.

– Тогда можно не четыре грузчика, а двоих. Значит, смотрите: гроб 850 гривен, катафалк 1000 гривен и грузчики 600 гривен. В крематории еще возьмут около полутора тысяч.

– То есть 4000 гривен и никаких дополнительных расходов?

– Уложитесь. Все будет как я вам сказал.

Мы договорились, что как только получу свидетельство о смерти в ЗАГСе, то сразу дам знать. С крематорием он разберется самостоятельно. Главное, получить в морге медицинское заключение и зарегистрировать смерть. Все остальное «Универсал» возьмет на себя.

Справка о вскрытии

На следующий день я пришел к зданию бюро судебно-медицинской экспертизы в Валиховском переулке. Чудовищный запах мертвой плоти и формалина так сильно бил в нос, что было трудно сосредоточиться. Поскорее бы отсюда выбраться.

В регистратуре морга сказали, что тело только начали вскрывать, и придется подождать часа три. Оставил им паспорт покойного и пошел прогуляться по району.

Валиховский переулок под завязку напичкан медицинскими учреждениями. Из середины студенческого квартала торчит огромная кирпичная труба бывшего крематория. Глядя на нее, в голову приходят мысли о тщетности бытия. Однако, пора возвращаться в морг.

Мне отдали паспорт приятеля и сказали четырехзначный номер, который присвоили его трупу. Врачебное свидетельство о смерти выдавали в соседнем здании. В кабинете врача я назвал номер и показал документы, удостоверяющие наши с покойным личности. Расписавшись в получении, бегло пробежался по документу с печатью отдела судебно-медицинской экспертизы трупов. На обратной стороне заключения, в одиннадцатом пункте, значилось, что причиной смерти была острая легочно-сердечная недостаточность. Но меня заинтересовало не это:

– Скажите, а почему на заключении написано, что оно предварительное?

– Потому что так оно и есть.

– Значит, будет еще одно вскрытие?

– Нет. Повторное вскрытие и окончательное заключение делают, если вас интересует более точная причина смерти. Вас она интересует? Есть еще вопросы?

– Место проживания и место смерти указаны с ошибкой. Исправьте, пожалуйста.

Врач посмотрела на седьмой и восьмой пункты заключения, тяжело вздохнула и велела подождать в коридоре. Пустые бланки для заключений хранились где-то в сейфе, а нужного человека как всегда не было на месте. Прождал полтора часа в морге, пока переделывали заключение. Теперь пора в ЗАГС: там обменяю медицинское заключение на свидетельство о смерти.

Свидетельство о смерти

Одноэтажный особняк в стиле неоренесанс незаметно угнездился на Среднефонтанской улице. Молодая беременная девушка в кабинете отдела госрегистрации смерти была сильно раздражена. Отвечала отрывисто и неохотно, но дело свое делала. Она оторвала от врачебного заключения специальный корешок снизу и отдала мне. Там стояла печать морга и написано, что справка о причине смерти к форме №106/о выдается для захоронения. Медицинское заключение девушка забрала себе и попросила освободить кабинет. Через десять минут вручила мне две бумаги:

выписку из государственного реестра о смерти для получения помощи на похороны;

свидетельство о смерти с печатью и серийным номером.

Деньги от государства на погребение — около 4000 грн. – вещь нужная, но получить могут близкие родственники или несовершеннолетние, а я покойному никем не приходился.

Морг

На следующий день пришел в морг пораньше. Каждые десять минут катафалки с логотипом «Анубиса» вывозили очередного покойного, работал настоящий конвейер. Я тоже пошел туда. Грузчики показали мне дверь, где оформляют документы на выдачу.

Мужчина средних лет перебирал бумаги на столе и одновременно разговаривал по телефону. Я достал свидетельство о смерти, назвал присвоенный моргом номер. Не отвлекаясь от телефонного разговора, мужчина изучил документы, а потом выдал маленький клочок бумаги с печатью. Я наизусть помнил четырехзначный номер тела, поэтому удивился, обнаружив в талончике другой:

– Это не тот труп, у меня другой номер.

Мужчина ничего не сказал, даже не извинился – просто написал новую бумажку.

В помещении, где выдавали покойников, было темно. Из угла послышался женский голос:

– За одевание будет что-нибудь?

– В смысле? А, вот талончик и пакет с вещами для покойного.

– Больше ничего не будет?

На всякий случай положил в пакет белую простынь и маленькую подушку. Об этих принадлежностях упоминали похоронные агенты. Санитарка забрала вещи и попросила меня выйти.

Через пять минут подъехал микроавтобус. Это был Александр. Он открыл задние двери, чтобы показать привезенный черный гроб. Рядом скучал напарник Александра. Вдвоем они занесли гроб в помещение, переложили в него тело, и стали «заколачивать» гроб. Но вместо молотка и гвоздей у напарника Александра был шуруповерт. Выглядело это немного странно. Гроб занесли в автобус и мы поехали в крематорий.

Крематорий

Таировское кладбище, на краю которого тихонько дымит одесский крематорий, одно из самых крупных в Украине.

Два договора на организацию и проведение кремации заключил в кабинете справа от входа. Но перед этим выбрал урну для праха. На первом договоре стояла печать и реквизиты Спецпредприятия коммунально-бытового обслуживания с улицы Комитетской. Того самого, где крысы перегрызли телефонный кабель. Получается, они не только хоронят бездомных, но еще и кремацией занимаются. Общая сумма составила 1435 грн.:

Оформление договора — 10 грн.

Кремация — 1050 грн.

Урна для праха — 375 грн.

Второй договор скреплен печатью предпринимательницы на сумму 240 грн.: услуги по хранению тела в холодильнике, аренде траурного зала и еще какие-то три позиции.

Срок исполнения моей заявки — трое суток. То есть, после того как гроб уедет из траурного зала по ленте транспортера, его поместят в печь не сразу, а в порядке очереди.

Пришло время прощаться. Гроб с телом моего приятеля установили на постамент и оставили нас наедине. Через несколько минут внезапно открылось окошко и гроб поехал внутрь стены. Чьи-то руки подхватили его там с двух сторон. В траурный зал заносили нового покойника.

*****

Спустя несколько дней забрал урну с прахом: внутри был розовый полиэтиленовый пакет, доверху наполненный пеплом. Она весила около трех килограммов…

Автор – Андрей Горин

Фото: i8.photo.2gis.com

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