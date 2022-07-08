Паспортные услуги в Одессе: на какой месяц можно записаться

В связи с большим спросом на паспортные услуги, одесские ЦНАПЫ приостановили предварительную запись на июль. Когда начнут записывать на август, сообщат дополнительно.
Об этом говорится в сообщении Одесского городского совета, опубликованном в телеграм-канале «Одеса. Офіційно».
По информации мэрии запись на паспортные услуги на июль во всех доступных подразделениях Центра предоставления административных услуг закрыта. О возобновлении записи на август будет сообщено дополнительно.
Просим обратить внимание на то, что количество мест в электронной очереди ограничено, поэтому в связи с большим количеством заявок очередь быстро заполняется. Спасибо за понимание,
— пояснили в горсовете.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одесских ЦНАПах возобновлена запись на услугу «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».
Напомним также, что с 1 июля ЦНАПы в Одессе работают по новому графику.
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