В ЦНАПах возобновят услугу вклеивания фото в паспорт

В Одессе возобновлена запись на услугу «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».
Об этом говорится в сообщении Одесского городского совета.
Сообщаем, что в подразделениях Центра предоставления административных услуг возобновлен прием документов на услугу «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста»,
— сказано в информации от мэрии.
Прием на получение услуги осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.
Адреса, где оказывается услуга:
ул. Косовская, 2Д
проспект Добровольского, 106
ул. Академика Королева, 9
ул. Генерала Петрова, 22
График приема граждан:
— пн – сб с 09:00 до 17:00.