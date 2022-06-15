Можно ли вызвать работника ЦНАП на дом?

Уже около двух лет одесситы, которые по состоянию здоровья не могут посетить Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), имеют возможность воспользоваться бесплатным сервисом «Доступные админуслуги».

В рамках социальной программы сотрудники центра оформляют некоторые документы на дому. Недавно Елена Зеленская поделилась информацией о том, что в военное время выездная админуслуга будет доступна и для жителей Одесской области. Редакция «Одесской жизни» попыталась узнать, так ли это?

Кто может воспользоваться?

Удобным и бесплатным сервисом «Доступные админуслуги» могут воспользоваться:

люди с инвалидностью,

люди пожилого возраста,

все, кто по состоянию здоровья временно не может посетить Центр предоставления административных услуг.

Заявителю, нуждающемуся в данной услуге, или его представителю (ближайшему родственнику, доверенному лицу) необходимо подать в ЦНАП соответствующее заявление. В нем обязательно указать: номер телефона для обратной связи, приложить копию паспорта заявителя и справку, подтверждающую его постоянную или временную ограниченность в перемещении.

После рассмотрения заявления и согласования всех необходимых данных к заявителю должен выехать сотрудник вместе со специальным мобильным цифровым чемоданом. А из недавнего заявления Елены Зеленской стало известно, что сервис «Доступные админ­услуги» будет постепенно внедряться в общинах и в отдаленных населенных пунктах, что особенно важно во время войны. В ближайшее время пилотный проект уже собираются запустить в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.

Какие услуги предоставляют?

Еще в довоенное время с помощью сервиса «Доступные админуслуги» были возможны:

регистрация или снятие с регистрации места проживания;

выдача справки о регистрации места проживания и предоставление сведений о зарегистрированных лицах;

вклейка фото;

изменение персональных данных.

Также были услуги, которые невозможно оказать дома как технически, так и юридически. Это, к примеру, оформление паспортов и нотариальной доверенности, а также документов по земельному кадастру.

Можно ли сейчас воспользоваться?

Чтобы узнать, как работает выездной сервис «Доступные админуслуги» в военное время, мы звонили в ЦНАП по номерам (048) 70-55-555 и 15-35. Но звонок оборвался. Также мы пытались дозвониться в Департамент предоставления административных услуг — (048) 737-60-98, но там никто не ответил.

На время военных действий и из-за большого потока переселенцев из других областей Украины, граждан по телефону временно не обслуживают. Сотрудники консультируют и обслуживают в отделениях ЦНАП в режиме живой очереди — с 10.00 до 15.00. Об этом сообщили в Едином центре обращения граждан (15-35).

Там посоветовали по всем возникающим вопросам писать в онлайн-чат cnap.odessa.ua или в мессенджер Департамента предоставления административных услуг в Фейсбуке.

Журналист «Одесской жизни» также лично посетила Центр предоставления административных услуг (Косовская, 2д), чтобы узнать, работает ли сейчас в городе сервис «Доступные админуслуги». В приемной пояснили, что опция «выездная услуга» стала недоступна еще в период карантина. Сейчас сервис не работает, потому что в стране война, и те услуги, которые можно получить дистанционно, — неактуальны (к примеру, регистрация и снятие с места регистрации). Всеми паспортными услугами занимается непосредственно миграционная служба.

Журналист также поинтересовалась у сотрудников ЦНАП планами по внедрению пилотного проекта «Доступные админуслуги» в Одесской области. Однако такой информацией они не владеют.

Кроме того, «Одесская жизнь» связалась с Министерством цифровой трансформации, на сайте которого была опубликована информация о проекте «Доступные админуслуги» в некоторых областях Украины. Но оператор горячей линии не смог проконсультировать нас и попросил перезвонить в Министерство социальной политики, где на звонок так и не ответили.

Наша редакция будет следить за новостями сервиса «Доступные админуслуги» в городе и области и делиться информацией с читателями.