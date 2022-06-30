Одесские ЦНАПы с 1 июля будут работать по другому графику

С 1 июля 2022 года в Одессе изменяется график работы подразделений Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).
По сообщению пресс-службы мэрии, с завтрашнего дня, 1 июля, актуален график приема граждан во всех подразделениях ЦНАП:
- понедельник-суббота – с 09:00 до 17:00;
- четверг – с 09:00 до 20:00.
Адреса ЦНАП в Одессе:
- ул. Косовская, 2Д;
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Генерала Петрова, 22.
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