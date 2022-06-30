Одесские ЦНАПы с 1 июля будут работать по другому графику

Админуслуги в Одессе: где, когда и какие? Департамент предоставления административных услуг старается возобновить свою полноценную работу, несмотря на военное время. Сотрудники ЦНАПа продолжают предоставлять государственные и местные административные услуги. Кроме того, появилась новая комплексная услуга для граждан. Но есть и такие, которые на время войны недоступны. Обо всем этом узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Можно ли вызвать работника ЦНАП на дом? Уже около двух лет одесситы, которые по состоянию здоровья не могут посетить Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), имеют возможность воспользоваться бесплатным сервисом «Доступные админуслуги». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе возобновилась запись в электронную очередь ЦНАП Возобновлена ​​предварительная запись в электронную очередь ЦНАП на получение паспортных услуг и выдачу справок о регистрации места проживания / зарегистрированных в жилом помещении / дома лиц. ПОДРОБНЕЕ