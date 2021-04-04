Пасхальная речь Папы Римского: что понтифик говорил об Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье, 4 апреля, произнес свое традиционное Пасхальное послание “Urbi et Orbi”. Упомянул и об Украине.

В своем послании понтифик призвал страны мира ускорить распространение вакцин против COVID-19, особенно среди бедных в мире, остановить гонку вооружений и выбрать мир вместо “мировоззрения войны”, сообщает официальный сайт Ватикана.

“Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам победить мировоззрение войны”, – подчеркнул понтифик.

“Пусть заключенные в конфликтах на востоке Украины и в Нагорном Карабахе будут освобождены, и пусть будет обуздана гонка вооружений”, – сказал Папа.

Он также упомянул насилии и терроре в африканских районах Сахеля, Нигерии, Тигрея и регионе Кабо Делгадо в Мозамбике, и помолился за то, чтобы конфликты были решены мирным путем через “диалог в духе примирения и подлинной солидарности”.

Папа Франциск также помолился за молодых людей Мьянмы, “преданных поддержке демократии и обеспечению их права на голос мирным путем”, ведь “ненависть может быть развеяна только любовью”.

Он надеется, что жители Ливана “найдут поддержку международного сообщества” в эти тяжелые времена и останутся “страной встреч, сосуществования и плюрализма”.

“И пусть Христос остановит вооруженный конфликт в любимой и разрушенной войной Сирии”, – добавил Папа.

Напомним, сегодня, 4 апреля, христиане западного обряда празднуют Пасху.