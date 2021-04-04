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Католическая Пасха на карантине: где смотреть богослужения онлайн

Католическая Пасха на карантине: где смотреть богослужения онлайн

Сегодня, 4 апреля, христиане западного обряда отмечают один из самых главных праздников церковного года –Светлое воскресение Христово. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Но поскольку в большинстве областей Украины действуют серьезные карантинные богослужения, людей призвали не ходить в храмы, а смотреть онлайн-трансляции праздничных богослужений.

Пасхальные богослужения будут транслировать общественные телеканалы “UA: Первый”, “UA Культура” и “UA: Крым”. Ближайшие трансляции:

  • 11:00 – Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане (“UA Культура” и “UA: Крым”)
  • 13:00 – Пасхальное послание Папы и благословение “Urbi et Orbi” (“UA: Первый” и “UA: Крым”)

Пасхальное богослужение с участием Папы Франциска с синхронным переводом на украинский язык будет доступно на Youtube-канале “Живое ТВ” в 11:00.

Смотреть богослужение можно также на официальных страницах Католического телевидения “EWTN” в Facebook и Youtube-канале. Их будут транслировать по следующему графику:

  • 11:00 – Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане
  • 11:45 – Святая Месса с кафедрального собора в Харькове
  • 13:00 – Пасхальное послание Папы и благословение “Urbi et Orbi”.

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Фото: ТСН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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