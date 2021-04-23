Пасха во время карантина: Минздрав дал рекомендации церквям и верующим

В Украине жесткие карантинные ограничения на Пасху в связи с коронавирусом вводить не будут. Однако Министерство здравоохранения все же подготовило рекомендации для церквей и верующих.
Рекомендации на брифинге перечислил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Рекомендации для церквей:
- поощрять “онлайн” богослужений для верующих,
- увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
- зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
- установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
- рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.
Для верующих:
- пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
- воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
- лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.
Ранее в одесской полиции рассказали, как будут контролировать соблюдение карантинных требований на Пасху.