Пасха во время карантина: Минздрав дал рекомендации церквям и верующим

Одесская мастерица творит пасхальные чудеса из стекла (фото) Неповторимые писанки, веточки вербы… Смотришь на все это – и не устаешь удивляться. Еще бы, такая красота! А создано все это из стеклышек, над которыми сначала потрудилось одесское море. Потом они попадают в руки одесского художника и скульптора Екатерины Шелыгиной, владеющей особыми секретами мастерства – и вот оно, новое неповторимое чудо! ПОДРОБНЕЕ

Карантин в Украине могут снова продлить Карантин в связи с коронавирусом в Украине могут продлить и после 30 июня. ПОДРОБНЕЕ