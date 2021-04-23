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Пасха во время карантина: Минздрав дал рекомендации церквям и верующим

Пасха во время карантина: Минздрав дал рекомендации церквям и верующим

В Украине жесткие карантинные ограничения на Пасху в связи с коронавирусом вводить не будут. Однако Министерство здравоохранения все же подготовило рекомендации для церквей и верующих. 

Рекомендации на брифинге перечислил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Рекомендации для церквей: 

  • поощрять “онлайн” богослужений для верующих,
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
  • зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Для верующих: 

  • пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
  • воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
  • лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.

Ранее в одесской полиции рассказали, как будут контролировать соблюдение карантинных требований на Пасху. 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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