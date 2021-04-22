В полиции рассказали, отменят ли пасхальные богослужения в Одесской области

Пасхальные богослужения в Одесской области отменять не будут.

Об этом на совещании с представителями христианского духовенства заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, информирует пресс-служба полицейского главка.

“Никто никаким образом не запрещает праздничные мероприятия”, – сказал Олег Бех.

Он также рекомендовал священнослужителям проводить богослужения онлайн, особенно если речь идет о верующих пожилого возраста или прихожан с хроническими заболеваниями. Кроме того, он рекомендовал проводить богослужения на улице и сокращать длительность мероприятий внутри храмов.

Полиция намерена следить за соблюдением карантинных требований на Пасху в Одесской области. А к охране общественного порядка планируют привлекать не только местных полицейских, но и их коллег из других регионов.

Напомним, Пасха будет 2 мая.

Читайте также: Локдаун на Пасху: что известно