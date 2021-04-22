Новости Одессы и Одесской области

В полиции рассказали, отменят ли пасхальные богослужения в Одесской области

В полиции рассказали, отменят ли пасхальные богослужения в Одесской области

Пасхальные богослужения в Одесской области отменять не будут. 

Об этом на совещании с представителями христианского духовенства заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, информирует пресс-служба полицейского главка.

“Никто никаким образом не запрещает праздничные мероприятия”, – сказал Олег Бех.

Он также рекомендовал священнослужителям проводить богослужения онлайн, особенно если речь идет о верующих пожилого возраста или прихожан с хроническими заболеваниями. Кроме того, он рекомендовал проводить богослужения на улице и сокращать длительность мероприятий внутри храмов.

Полиция намерена следить за соблюдением карантинных требований на Пасху в Одесской области. А к охране общественного порядка планируют привлекать не только местных полицейских, но и их коллег из других регионов.

Напомним, Пасха будет 2 мая.

Читайте также: Локдаун на Пасху: что известно 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить