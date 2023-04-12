Как будет работать «Новая почта» на Пасху?

«Новая почта» информирует о графике работы в пасхальные дни.

Как сообщает пресс-служба компании, в воскресенье, 16 апреля, и в понедельник, 17 апреля, отделения «Новой почты», в том числе и в Одессе, будут работать по своему обычному графику, без сокращений.

Курьерская доставка по адресу и почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику, отмечают в компании.

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Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, будут ли у украинцев выходные на Пасху в 2023 году.