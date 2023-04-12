Новости Одессы и Одесской области

Как будет работать «Новая почта» на Пасху?

Как будет работать «Новая почта» на Пасху?

«Новая почта» информирует о графике работы в пасхальные дни.

Как сообщает пресс-служба компании, в воскресенье, 16 апреля, и в понедельник, 17 апреля, отделения «Новой почты», в том числе и в Одессе, будут работать по своему обычному графику, без сокращений.

Курьерская доставка по адресу и почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику, отмечают в компании.

Читайте также: Как получать и отправлять посылки через почтомат

Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, будут ли у украинцев выходные на Пасху в 2023 году.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Сколько выходных будет в Украине на Пасху в 2023 году
    Сколько выходных будет в Украине на Пасху в 2023 году

    В 2023 году дополнительного выходного на Пасху не будет, как не было его и год назад. Причина — в стране введено военное положение. Поэтому все дополнительные выходные отменены до его завершения. 

    ПОДРОБНЕЕ
  • Могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи? (видео)
    Могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи? (видео)

    Пасхальный период – очередной повод сравнить цены на ключевые продукты питания. По оценкам «Института аграрной экономики», стоимость пасхальной корзины в этом году увеличилась почти на 25%, а в общем цены на продукты выросли на 30-32%. Однако по мнению экспертов, к лету ситуация может измениться для потребителей в лучшую сторону. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом и продавцами «Нового рынка», чтобы выяснить, сколько сейчас стоят продукты питания и могут ли они подешеветь. 

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пасхальные блюда: что готовят на Пасху в разных странах мира
    Пасхальные блюда: что готовят на Пасху в разных странах мира

    Пасха – один из главных христианских праздников. Отмечают его с размахом и православные, и католики. По традиции после ночной пасхальной службы прихожане накрывают богатый праздничный стол. Он должен он быть не только вкусным, красивым, но и символичным. И у разных народов есть свои традиционные пасхальные блюда, особые рецепты. Что готовят на Пасху в разных странах, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что приготовить на Пасху кроме кулича: рецепты выпечки и блюд из мяса
    Что приготовить на Пасху кроме кулича: рецепты выпечки и блюд из мяса

    На Пасху традиционно готовят кулич, творожную пасху и писанки. Однако праздничное меню предполагает и мясные блюда, и разнообразную выпечку. Что же приготовить во время пасхальной недели, чтобы провести светлый праздник не только радостно, но и вкусно?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Отменят ли в Одессе комендантский час на Пасху  
    Отменят ли в Одессе комендантский час на Пасху  

    В Одессе и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасхи, которую православные в 2023 году будут отмечать 16 апреля.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить