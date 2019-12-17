“Папа” Воронцовского маяка отметил 86-летие

“Он и сейчас на вахте, гриппует немного, но на работе маяка это не сказывается. Удачи ему, терпения и понимания со стороны морского люда”, – написал в Facebook пользователь Анатолий Венгрук.

Цихович уже более 60 лет служит морскому символу Одессы. “И маяк всегда выглядит, как огурчик, молодцеват и подтянут. Будете за столом – выпейте за Циховича. Он того стоит!”, – добавил Анатолий Венгрук.

Напомним, летом этого года Воронцовский маяк полностью отремонтировали: оборудование модернизировали, проведена гидроизоляция. Башня была восстановлена и оснащена мощным светооптическим аппаратом. На сооружении также обновлена система энергообеспечения. А в сентябре маяк открыли для туристов.

Фото: Анатолий Венгрук

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