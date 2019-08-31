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Новости Одессы и Одесской области

Воронцовский маяк теперь светит мощнее, блестит ярче и стоит «увереннее»

Морской символ Одессы полностью отремонтировали: оборудование модернизировано, проведена гидроизоляция. Башня восстановлена и оснащена мощным светооптическим аппаратом. На сооружении также обновлена система энергообеспечения.

Об этом сообщается на сайте государственного учреждения «Госгидрографии».

Как уже писала “Одесская жизнь”, в июле на маяке начались гидроизоляционные работы  и на данный момент сооружение полностью защищено от влияния морской воды. В нём укреплена основа, в которой было множество трещин и пустоты.

Помимо нижней части строения отремонтирована и башня, которая теперь оснащена новым и мощным светооптическим аппаратом с дополнительной линзой.

Энергообеспечение маяка стало автономным и состоит из семи батарей: четырех солнечных, двух аккумуляторных и одной гальванической. Вскоре специалисты планируют заменить дизель-генераторы резервного энергопитания на новые с функцией дистанционного управления и самозапуска.

По информации «Госгидрографии», маяку уже 174 года и он «пережил» не одну реконструкцию. Но специалисты уверены, что благодаря проделанной работе он простоит десятки лет.

Фото: hydro.gov.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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