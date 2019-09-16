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Новости Одессы и Одесской области

Мінінфраструктури: Воронцовський маяк відкрито для відвідування

Мінінфраструктури: Воронцовський маяк відкрито для відвідування

Для туристів відведено певний час у вихідні дні.

Маяки України відтепер не тільки забезпечуватимуть безпеку на морі, а й гостинно прийматимуть у себе туристів.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Таке рішення прийнято на основі світової практики, адже маяки це не тільки навігаційні об’єкти, а й культурна та історична спадщина України.

До Міністерства інфраструктури України надходило багато звернень з проханням відкрити маяки для відвідування. Наразі для відвідування відкрито: Воронцовський маяк у м. Одеса, Сіверсів Передній маяк у м. Миколаїв, Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у Херсонській області. Планується розширення переліку у подальшому. Забезпечуватиме відвідування маяків ДУ «Держгідрографія». Такі заходи не перешкоджатимуть роботі маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні дні.

Популяризація маяків дає можливість інформувати громадськість про обов’язки держави щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, захисту морського середовища, пошуку і рятування на морі.

Нагадаємо, наприкінці серпня “Одессая жизнь” писала про те, що Воронцовський маяк відремонтували.

Фото: Картинки 24

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