Папа Римский вознес молитву за мир в Украине (видео)

Сегодня, в среду, 26 января 2022 года, Папа Римский Франциск в конце традиционной аудиенции с паломниками в Ватикане вознес молитву за мир в Украине.
Перед молитвой понтифик призвал часто повторять ее в течение дня, сообщает Vatican News.
По инициативе Папы Франциска эта среда была провозглашена Днем молитвы за мир, учитывая сложную ситуацию в Украине. Приветствуя паломников на разных языках, понтифик напоминал им об этом и просил молиться за Украину.
Статья по теме: Москва собирается атаковать? К чему стоит готовиться украинцам
А в конце встречи Франциск обратился к присутствующим с такими словами:
«А теперь, говоря «Отче наш», приглашаю вас помолиться за мир в Украине и делать это часто на протяжении этого дня: настойчиво просим у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и разделения. Мы упоминали о Холокосте. Но подумайте: более 5 миллионов были уничтожены в течение прошлой (Второй Мировой – ред.) войны.
Этот народ многострадален, он вытерпел голод, перенес немало жестокости и заслуживает мира. Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся до неба, коснутся умов и сердец ответственных на земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро на благо всех стояло выше узких интересов. Прошу вас, пусть никогда не будет войны!»
Читайте также:
- Глава Одесской ОГА рассказал, готова ли область к возможному вторжению России;
- В Одессе прошли учения: бойцы 28-й бригады тренировались отбивать десант (фоторепортаж);
- Возможное нападение РФ на Одесчину и передача жилья военным: интервью с генералом.
Фото: скриншщот с видео Vatican News