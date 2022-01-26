Папа Римский вознес молитву за мир в Украине (видео)

Сегодня, в среду, 26 января 2022 года, Папа Римский Франциск в конце традиционной аудиенции с паломниками в Ватикане вознес молитву за мир в Украине.

Перед молитвой понтифик призвал часто повторять ее в течение дня, сообщает Vatican News.

По инициативе Папы Франциска эта среда была провозглашена Днем молитвы за мир, учитывая сложную ситуацию в Украине. Приветствуя паломников на разных языках, понтифик напоминал им об этом и просил молиться за Украину.

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А в конце встречи Франциск обратился к присутствующим с такими словами:

«А теперь, говоря «Отче наш», приглашаю вас помолиться за мир в Украине и делать это часто на протяжении этого дня: настойчиво просим у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и разделения. Мы упоминали о Холокосте. Но подумайте: более 5 миллионов были уничтожены в течение прошлой (Второй Мировой – ред.) войны. Этот народ многострадален, он вытерпел голод, перенес немало жестокости и заслуживает мира. Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся до неба, коснутся умов и сердец ответственных на земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро на благо всех стояло выше узких интересов. Прошу вас, пусть никогда не будет войны!»

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Фото: скриншщот с видео Vatican News