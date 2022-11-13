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Памятник Суворову в Измаиле: стало известно, что с ним будет

Памятник Суворову в Измаиле: стало известно, что с ним будет

Депутаты измаильского горсовета решили, что памятник российскому военачальнику  Александру Суворову необходимо демонтировать. Временно монумент перенесут на территорию местного водоканала.

Об этом стало известно из решения горсовета города Измаила.

Его депутаты решили временно перенести памятник Суворову на территорию КП «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства». Отметим, что там уже дожидается своей дальнейшей судьбы монумент Владимиру Ленину.

Памятник будет стоять на территории предприятия до тех пор, пока депутаты не решат, где он будет храниться постоянно.

Ранее депутаты Измаильского горсовета проголосовали за перенесение памятника российскому генералу Александру Суворову в музей.

Копия измаильского «Суворова» есть и в Одессе. Местные власти также планируют убрать ее с глаз подальше. Но официальная процедура пока не начиналась. В областном центре пока заняты демонтажем памятника «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ).

Демонтаж и перенос этих памятников из центральных мест в украинских городах связан с тем, что эти монументы являются своеобразными «маркерами» для агрессоров из российской федерации. Оккупанты используют их как один из аргументов для оправдания вторжения – мол, если где-то стоит памятник российскому историческому деятелю, значит эта земля должна принадлежать российской федерации.

бытовая техника для суворова

Бытовая техника и сантехника в крови стали символ российских военных-мародеров. Для которых Суворов — герой.

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Фото: Юг Today

 

 

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