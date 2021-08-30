Оживающий лебедь, танцующие чашки: «Маски» — в одесском Горсаду (фоторепортаж)

Музыка, хохот, бурные аплодисменты, радостные возгласы и танцы — так сегодня проводил время собравшийся народ на площади у ротонды в одесском Горсаду.

Празднование Дня города продолжается: фестивальная «Комедиада» сделала сегодня настоящий подарок всем желающим.

Театр «Маски» (он же — Посольство смеха в Украине) бесплатно для каждого, кому хотелось окунуться в смех и радость, устроил представление на площади у Ротонды. Стар и млад присоединялись — и не просто не пожалели: жаркий день наполнился жаркими позитивными эмоциями в большом количестве.

Представление «Масок» — это вам не просто так. Здесь каждый выход сопровождается смехом (и есть от чего!), здесь каждое выступление, каждый сюжет полнится добром и искренним желанием заставить людей смеяться — от всей души, что называется.

Это был своеобразный парад, искрившийся весельем, одариванием детей конфетами, вовлечением их в «сюжет» очередной клоунады. Впрочем, веселились сегодня не только дети — взрослые тоже хохотали, аплодировали, пританцовывали. некоторые даже пытались принять во всем происходящем активное участие.

Весело и со смыслом, смешно и чуть-чуть с грустью — давние традиции классической клоунады замешаны на дне сегодняшнем, вчерашнем и даже попыткой заглянуть в будущее.

Танцуют чашки с самоваром, ангел раздает конфеты, ну а до боли знакомая сцена-история о Лебеде и Охотнике наполняется самым оптимистичным смыслом. Еще бы: вы только взгляните на этого «умирающего» Лебедя. Он перед «кончиной» успевает обнять десятки зрителей, почти упасть в объятия приятной во всех отношениях одесситки (заодно и телефончик у нее попросить). И вот пока он продолжает «умирать», Охотник, не будь дураком, тоже успевает крепко обнять ту же одесситку. Кстати, именно в этот момент Лебедя успевают оживить с помощью мега-инъекции (очень даже в тему!). Оживший Лебедь вместе с инъекцией получает прививку «силы духа»…

Номер за номером, сценка за сценкой — хохот так и витает над Горсадом, а потом артисты театра «Маски» выводят на «сцену» практически всех одесских детей, которые с огромным удовольствием смотрели развеселое действо, а теперь стали его участниками.

Вот уж в самом деле — «смех и радость мы приносим людям!»

Ранее “Одесская Жизнь” анансировала “Комедиаду” 2021: В Одессе пройдет фестиваль клоунов – где и когда смеяться (программа)

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Фото Марии Котовой