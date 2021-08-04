Новости Одессы и Одесской области

Тариф на свет пока не изменится

Тариф на свет пока не изменится

Правительство все еще не может определиться, что же делать с тарифами на свет. Неразбериха с ценами на электроэнергию заставляет потребителей жить в ожидании очередного удара по своему кошельку. Так повысят ли все-таки цены на свет и когда этого ждать?

Несмотря на то что подорожание электроэнергии обещали сначала в июле, потом — в августе, тариф пока остается старым — 1,68 гривни за киловатт-час.

Кабинет министров продлил до 31 августа 2021 года действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Это означает, что для бытовых потребителей сохранили фиксированную цену.

Но расслабляться не стоит — повышение будет и очень скоро. Правда, для тех, кто потребляет мало электроэнергии, обещают сделать тариф меньше нынешнего. Это все еще просчитывается и обсуждается чиновниками и специалистами.

А эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства успели заявить, что если потребитель укладывается в 100 киловатт-часов, тариф может составить 1-1,20 гривни. А при потреблении от 100 до 300 киловатт-часов цена останется прежней — 1,68 грн. Но если счетчик намотал свыше 300 киловатт-часов, платить придется значительно больше — 2,40 гривни.

С одной стороны, тарифы существенно подорожают для некоторых семей. С другой — 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Для них тариф может уменьшиться.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе готовят «революцию ЖКХ» – что изменится для горожан.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить