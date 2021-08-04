Тариф на свет пока не изменится

Правительство все еще не может определиться, что же делать с тарифами на свет. Неразбериха с ценами на электроэнергию заставляет потребителей жить в ожидании очередного удара по своему кошельку. Так повысят ли все-таки цены на свет и когда этого ждать?

Несмотря на то что подорожание электроэнергии обещали сначала в июле, потом — в августе, тариф пока остается старым — 1,68 гривни за киловатт-час.

Кабинет министров продлил до 31 августа 2021 года действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Это означает, что для бытовых потребителей сохранили фиксированную цену.

Но расслабляться не стоит — повышение будет и очень скоро. Правда, для тех, кто потребляет мало электроэнергии, обещают сделать тариф меньше нынешнего. Это все еще просчитывается и обсуждается чиновниками и специалистами.

А эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства успели заявить, что если потребитель укладывается в 100 киловатт-часов, тариф может составить 1-1,20 гривни. А при потреблении от 100 до 300 киловатт-часов цена останется прежней — 1,68 грн. Но если счетчик намотал свыше 300 киловатт-часов, платить придется значительно больше — 2,40 гривни.

С одной стороны, тарифы существенно подорожают для некоторых семей. С другой — 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Для них тариф может уменьшиться.

Ольга Новикова

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