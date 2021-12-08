Абонплата и новые тарифы на отопление: к чему готовиться одесситам?

Вместе с первыми в 2021 году ноябрьскими счетами за отопление одесситам придется оплатить еще абонентскую плату. В дальнейшем этот платеж станет ежемесячным и скажется на общих тратах на коммуналку.

Но и это не все сюрпризы: в Одессе намерены провести общественные слушания по тарифам на тепло. А это значит, что их, скорее всего, пересмотрят, причем — в сторону увеличения.

Абонплата за отопление – круглый год

В коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы» с 1 ноября 2021 года ввели абонплату за обслуживание сетей для каждого абонента.

В «ТГО» уточняют, что размер абонплаты на отопление составляет:

13,04 гривни в месяц (с НДС) без учета затрат на обслуживание и замену узлов коммерческого учета тепловой энергии;

в месяц (с НДС) без учета затрат на обслуживание и замену узлов коммерческого учета тепловой энергии; 18,86 гривни в месяц (с НДС) с учетом затрат на обслуживание и замену узлов коммерческого учета тепловой энергии (при их наличии в здании потребителя).

Плата за абонентское обслуживание будет начисляться раз в месяц в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жильцов в квартире. Однако вносить ее необходимо круглый год.

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Тариф на отопление могут увеличить

Но введения абонплаты тепловикам показалось мало, и они инициировали общественные слушания по обсуждению проекта тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и услуги по поставке тепловой энергии.

Эти слушания пройдут 15 декабря 2021 года в 14.00 в помещении КП «Теплоснабжение города Одессы» по адресу: г. Одесса, ул. Балковская, 1б (зал заседаний).

Официально сегодня суммарный тариф на тепло — 1813,94 гривни за гигакалорию. В планах — поднять стоимость до 2135 гривен. Соответственно отопление одного квадратного метра площади после повышения может стоить около 36-39 гривен. Сейчас стоимость центрального отопления в Одессе составляет 30,76 гривни за квадратный метр.

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