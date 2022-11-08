Отопительный сезон в Одессе: старт дан?

Сегодня, во вторник, 8 ноября 2022 года, в Одессе начинается отопительный сезон. Об этом сообщила на брифинге директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

При этом чиновница отметила: для населения тариф на отопление остается неизменным на уровне февраля 2022 года.

Напомним, ранее в Одесском горсовете сообщали, что отопление в городе включат, когда среднесуточная температура за последние три дня составит +8 градусов или ниже.

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