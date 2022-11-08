Отопительный сезон в Одессе: старт дан?

Мы уже давно задумываемся о том, какой обогреватель приобрести на зиму, чтобы не мерзнуть. Этот вопрос неоднократно беспокоил и сотрудников редакции «Одесской жизни». К сожалению, центральная система отопления никогда не славилась своей эффективностью, а война только усугубила положение. Зато рынок технологий предлагает обогреватели разных типов и на разные случаи жизни. И чтобы не ошибиться в их выборе, нужно уметь определять плюсы и минусы этих приборов. Что мы сейчас с вами и сделаем.
На улице и в домах одесситов ощутимо похолодало. И отопительный сезон в городе, заверяют власти, должен стартовать уже в ближайшее время. Когда он начнется, сколько придется платить за отопление, можно ли оформить рассрочку по платежам? На эти вопросы ответила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.
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