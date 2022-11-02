В Одесской мэрии сообщили, когда включат отопление

Отопление в городе включат, когда среднесуточная температура за последние три дня составит +8 градусов или ниже.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«Относительно старта отопительного сезона в Одессе. Отопительный сезон начинается с учетом среднесуточной температуры воздуха: если за последние трое суток температура составляет +8 градусов», — сказано в информации от муниципальных властей.

Если температура воздуха выше — сроки старта подачи тепла передвигаются.

Касательно прогноза, какой будет температура воздуха в ближайшее время, «Одесская Жизнь» уже сообщала, что прогнозы синоптиков на ближайшие две недели показывают — в Одесской области будет относительно теплая погода, и отметка, после которой включают тепло в домах, пройдена не будет.

Поэтому в ближайшие две недели точно не стоит ожидать, что батареи в квартирах одесситов станут теплыми.

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