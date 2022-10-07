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Отопительный сезон: готова ли к нему Одесса?

Отопительный сезон: готова ли к нему Одесса?

Все котельные и распределительный узлы города готовы к отопительному сезону. Также подписаны необходимы договора на поставку топлива.

Об этом заявили в Коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы».

В сообщении говорится, что по состоянию на 1 октября тепловики подготовили все распределительные узлы и 153 котельных, находящихся на балансе предприятия, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также тепловики сообщили подробности проведенных подготовительных работ.

С начала года во время подготовительных работ коммунальщиками было обнаружено 777 повреждений тепловых сетей. По состоянию на 1 октября устранены 97,3% повреждений. Произведена замена почти 6 тысяч погонных метров труб.

Кроме того, КП «ТГО» подписало договор на получение газа от поставщиков в следующем отопительном сезоне. Договор с поставщиком газа подписала и Одесская ТЭЦ, обеспечивающая теплом центр города.

До 15 октября ТЭЦ планирует завершить подготовку и ремонт оборудования. Отмечается, что с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 тарифы на тепло и цена на газ для населения остаются без изменений — 7,42 грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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