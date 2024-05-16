Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: где не будет света 16 мая

Плановые отключения в Одессе: где не будет света 16 мая

Кроме возможных аварийных отключений по всей Украине, у одесских энергетиков на сегодня, 16 мая, есть планы проведения ремонтных работ на электролиниях. В связи с этим некоторые одесситы остались без электроэнергии.

ДТЭК Одесские электросети сообщают адреса и продолжительность отключений.

Центральный РЭС

Работы до 14.00

  • Ольгиевская, 37,
  • Мечникова, 22-30.

Работы до 19.00

  • Большая Арнаутская , 33-47,
  • Осипова, 37,
  • Л.Шмидта, 1-11,
  • М.Арнаутская, 46-48,
  • Пушкинская, 71.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88-195
  • пер. 1й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовая, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/к.37 и 40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Добровольского, 61-112,
  • Марсельская, 1-3,
  • Г. Обороны Одессы, 14-22,
  • Бахмутская (Курская), 82-115,
  • Ж.Кюри, 15-50,
  • Орловская, 1-13,
  • Профессора Беркевича переулок (пер. 1й Орловский), 2-6,
  • 9-я, 10я, 11я, 13я, 15я, 19я линия на ж/м, 1-37.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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