Плановые отключения в Одессе: где не будет света 16 мая

Кроме возможных аварийных отключений по всей Украине, у одесских энергетиков на сегодня, 16 мая, есть планы проведения ремонтных работ на электролиниях. В связи с этим некоторые одесситы остались без электроэнергии.
ДТЭК Одесские электросети сообщают адреса и продолжительность отключений.
Центральный РЭС
Работы до 14.00
- Ольгиевская, 37,
- Мечникова, 22-30.
Работы до 19.00
- Большая Арнаутская , 33-47,
- Осипова, 37,
- Л.Шмидта, 1-11,
- М.Арнаутская, 46-48,
- Пушкинская, 71.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88-195
- пер. 1й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовая, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/к.37 и 40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Добровольского, 61-112,
- Марсельская, 1-3,
- Г. Обороны Одессы, 14-22,
- Бахмутская (Курская), 82-115,
- Ж.Кюри, 15-50,
- Орловская, 1-13,
- Профессора Беркевича переулок (пер. 1й Орловский), 2-6,
- 9-я, 10я, 11я, 13я, 15я, 19я линия на ж/м, 1-37.