У той же час необхідність економного споживання зберігається до кінця доби. Також можливі обмеження для промисловості та бізнесу.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Як повідомляють у ДТЕК «Одеські електромережі», завдяки цілодобовій роботі енергетикам вдалося повернути світло у більшу частину будинків городян, які постраждали внаслідок ворожої атаки увечері 18 лютого.

«Однак обладнання, як і раніше, залишається пошкодженим і не може забезпечити одночасно всіх мешканців постраждалого району світлом. Тому робимо все можливе, щоб почергово надавати світло всім. Відновлювальні роботи достатньо складні і потребують часу. Енергетики продовжать працювати цілодобово, поки не виправлять усю шкоду завдану ворогом і не повернуть світло у оселі одеситів», – зазначають у ДТЕК.

Стаття на тему: Одеса без світла: як місто протистоїть російським атакам на енергетику.