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Как будут отключать свет в Одессе в среду, 21 августа

Как будут отключать свет в Одессе в среду, 21 августа

Как известно, из-за возврашения жаркой погоды с 19 августа 2024 года в Одессе снова начали отключать свет по графикам. Как сообщает НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения будут действовать и завтра, в среду, 21 августа.

По данным компании, завтра отключать свет будут по такому графику:

  • с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений;
  • с 18:00 до 22:00 – две две очереди отключений одновременно.

То есть, поясняют в ДТЭК, отключения будут происходить только в «темно-серой зоне» графиков.

В другие часы ограничений в подаче электричества не планируется. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Что такое очереди отключений света

Напомним, очередь отключений света – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт электроэнергии.

Для компенсации дефицита в настоящее время энергии энергетики используют:

  • 1 очередь – 4 часа без света в сутки,
  • 2 очереди – 8 часов без света в сутки,

При этом следует учесть, что поскольку в дневное время отключений не предполагается, то время отключения (разумеется, предположительно) может составить от 1-2 (1 очередь) до 2-3 часов (2 очередь).

Где одесситы могут узнать свои графики отключений света

Графики размещены в чат-боте компании ДТЭК:

Также не стоит забывать об экономном использовании электроэнергии – это поможет снизить количество и продолжительность отключений.

Ка будут действовать графики отключений света в Одессе сегодня, 20 августа, «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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