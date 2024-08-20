Как будут отключать свет в Одессе в среду, 21 августа

По данным компании, завтра отключать свет будут по такому графику:

с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений;

с 18:00 до 22:00 – две две очереди отключений одновременно.

То есть, поясняют в ДТЭК, отключения будут происходить только в «темно-серой зоне» графиков.

В другие часы ограничений в подаче электричества не планируется. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Что такое очереди отключений света

Напомним, очередь отключений света – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт электроэнергии.

Для компенсации дефицита в настоящее время энергии энергетики используют:

1 очередь – 4 часа без света в сутки,

2 очереди – 8 часов без света в сутки,

При этом следует учесть, что поскольку в дневное время отключений не предполагается, то время отключения (разумеется, предположительно) может составить от 1-2 (1 очередь) до 2-3 часов (2 очередь).

Где одесситы могут узнать свои графики отключений света

Графики размещены в чат-боте компании ДТЭК:

Также не стоит забывать об экономном использовании электроэнергии – это поможет снизить количество и продолжительность отключений.

Ка будут действовать графики отключений света в Одессе сегодня, 20 августа, «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.