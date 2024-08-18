Отключения света возвращаются: как будут действовать графики в понедельник,19 августа

В компании пояснили, что причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары.

Так, завтра, 19 августа, будет применяться одна очередь отключений в период с 17:00 до 21:00 часов.

В другие часы ограничений не предвидится.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа без света в сутки. Но если днем ограничения снимаются и отключения возможны лишь в вечернее время, то время отключения предположительно может составить 2 часа.

В то же время, предупреждают в ДТЭК, количество очередей может изменяться в зависимости от актуальной ситуации в энергосистеме. И в случае ее изменения потребителей оповестят дополнительно.

Напомним, с 30 июля отключения света не применялись из-за улучшения ситуации в энергосистеме и спада аномальной жары. Тогда же сообщалось, что следующие три месяца ограничения потребления, если и будут, то минимальными.

Но позже стало известно, что возвращение жаркой погоды (а именно таковую и прогнозируют синоптики на следующей неделе) может привести к увеличению потребления электроэнергии и заставить энергетиков вернуться к графикам отключений света.