Отключения света в Одессе 24 ноября: когда их ждать в воскресенье

Завтра, в воскресенье, 24 ноября, отключать свет будут в промежутке между 14 и 18 часами.
Об этом сообщили в компании Укрэнерго.
По информации энергетиков, отключать электроэнергию по стране для стабилизации системы будут в промежутке между 14:00 и 18:00. Другими словами, будет действовать одна очередь отключений.
Что такое очереди отключений, вы можете прочить, перейдя по этой ссылке.
В Одессе и области отключения коснутся не всех потребителей, а только тех, кто относится к 4 из 6 группам.
Света не будет:
- 3 группа — с 14 до 17;
- 6 гпуппа — с 16 до 19.
Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив эту форму:
В Укрэнерго пояснили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время российского массированного ракетно-дронового удара по Украине 17 ноября.
Одесса и область пострадали от него больше всего.
Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Внимание! Энергетики предупреждают, что время ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в Одесском регионе вы можете узнайте на сайте “Одесской Жизни”, в ее соцсетях или телеграм-канале.