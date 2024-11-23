Отключения света в Одессе 24 ноября: когда их ждать в воскресенье

Об этом сообщили в компании Укрэнерго.

По информации энергетиков, отключать электроэнергию по стране для стабилизации системы будут в промежутке между 14:00 и 18:00. Другими словами, будет действовать одна очередь отключений.

Что такое очереди отключений, вы можете прочить, перейдя по этой ссылке.

В Одессе и области отключения коснутся не всех потребителей, а только тех, кто относится к 4 из 6 группам.

Света не будет:

3 группа — с 14 до 17;

6 гпуппа — с 16 до 19.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив эту форму:

В Укрэнерго пояснили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время российского массированного ракетно-дронового удара по Украине 17 ноября.

Одесса и область пострадали от него больше всего.

Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Внимание! Энергетики предупреждают, что время ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в Одесском регионе вы можете узнайте на сайте “Одесской Жизни”, в ее соцсетях или телеграм-канале.