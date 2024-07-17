Энергетики досрочно отремонтировали атомный энергоблок: станут ли отключать свет меньше

Энергетики досрочно отремонтировали атомный энергоблок: станут ли отключать свет меньше

По состоянию на среду, 17 июля 2024 года, энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно отразится на стабильности энергосистемы в сложный период, сообщили в Минэнерго.

«После планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности»,

– отмечают в министерстве.

Ранее причиной возникшего этим летом энергодефицита в «Укрэнерго» называли вывод в плановый ремонт энергоблоков атомный станций.

По данным Минэнерго, атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления.

«Именно благодаря атомной генерации, несмотря на очень сложную ситуацию, у нас есть свет»,

– говорится в сообщении министерства.

До начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами Запорожской АЭС).

В августе отключений света станет меньше?

Как сообщалось, в ночь на 16 июля произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов, в результате чего дефицит энергии в системе увеличился.

На утро 17 июля энергетикам удалось вернуть оборудование в строй. Но несмотря на то, что аварийные отключения в ряде областей отменены, графики почасовых отключений продолжают действовать.

По мнению экспертов, энергетическая ситуация может улучшиться ориентировочно с середины августа.

«Со следующей недели уменьшится жаркая погода, станет немного прохладнее. Возможно, также некоторые блоки будут отремонтированы и введены в эксплуатацию. Поэтому до конца июля ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Но они все равно будут достаточно жесткими. Только с середины августа я прогнозирую, что может быть ощутимо снижение продолжительности графиков отключений»,

– пояснил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

А в сентябре-октябре эксперт прогнозирует минимальные отключения и даже полное их отсутствие.

Однако для реализации этих вариантов есть некоторые условия:

«Если не будет новых российских ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Потому что основные атомные блоки будут выводиться в эксплуатацию из ремонта. Кроме того, будут восстанавливаться блоки тепло- и гидрогенерации. Климатическая ситуация улучшится, не будет такой жары, соответственно не будут включать кондиционеры в тех объемах, как сейчас».

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 июля, стабилизационные отключения в Одессе и Одесской области будут действовать в течение суток. Большую часть суток будут задействованы три очереди отключений, а вечером – четыре очереди одновременно.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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