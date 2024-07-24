В Одессе до вечера отменили отключения света по графику

В Одессе до вечера отменили отключения света по графику

В Одесской области отменили графики стабилизационных отключений до 18:00 24 июля.

Об этом сообщили в местном ДТЭК.

«Мы получили хорошую новость от Укрэнерго. Для Одесской области отменены стабилизационные отключения до 18:00. Проведите это время с пользой, но не забывайте о разумном потреблении электроэнергии», — говорится в сообщении ДТЭК.

После 18:00 стабилизационные отключения света вернут, по вчерашней информации отключать обещали максимум две очереди одновременно. С 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

Напомним, что сегодня местный ДТЭК применяет масштабные отключения света в Одессе, связанные с ремонтными работами.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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