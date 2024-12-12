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Отключения света в Одессе: чьи дома останутся без электричества

Отключения света в Одессе: чьи дома останутся без электричества

Из-за профилактических ремонтных работ, которые планируют на сегодня в ДТЭК Одесские электросети многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы проведут вечер, 12 декабря, без света.

Южный РЭС

Работы до -19:00- 20:00:

  • Абрикосовая, 4-48, 47-105,
  • Ак. Королева, 69/2,71/1,75,75/1,2,
  • Ак.Филатова, 49-57,
  • Учительская 1-28,
  • Дачная,4/2,
  • Дубовая Роща,
  • Зеленая горка, 27,
  • Ицхака Рабина, 5/гар, 9,21, 23,
  • Лигинская,
  • ул. Мускатная, 17, 25-В,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Рыбальская 20,
  • Равенства, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195,
  • Сухомлинская,19а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дорога Фонтанская 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Проездной, 1-7а, 36,
  • пер. 1-й Ровности, 86, 90, 197,
  • пер. 2-й Проездной, 1-13,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Ровности, 92,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3
  • просп. Небесной сотни, 4, 4а, 8,10.

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Северный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Д. Сигаревича (Академика Панкратовой),
  • Владимира Хавкина,
  • Геологическая, 9,9а,23б,
  • Дорожная, 17-40,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 10Б- 58, 13-55,
  • Неждановой, 64-82, 131-147,
  • Шполянская (Никитина), 78, 111, 115,
  • Озерная, 1-25,
  • Степная, 1-31,
  • Украинская, 14,
  • Хуторская,
  • Шкодова Гора,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • пер. Шебелинский, 13-27.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Ближние Мельницы, 97,97а,99,
  • М.Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Базарная, 67-75, 94-118,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Большая Арнаутская, 84,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Г. Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82,
  • Дегтярная, 27-39,
  • Йозефа Прибика, 30-49,
  • Квиткова,
  • Клименко, 25,33в,
  • Павла Зеленого (Коблевская), 36-46,
  • Ковальская, 4-17,
  • Кордонная, 25-74,
  • Косяченко Алексея,
  • Литвака Бориса,
  • Киры Муратовой (Льва Толстого), 4-22,
  • Николая Лысенко, 1-27,
  • Нежинская, 46-75,
  • Новосельского, 75-85,
  • Платанова,
  • Преображенская, 49-61, 68,
  • Радостная, 114,116,
  • Садовая, 16,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Складская, 21,
  • Спиридоновская, 6-10,
  • Старопортофранковская, 101-105,
  • Т. Тесс, 1-43,
  • Туристская, 7-15,
  • Успенская, 72, 109-129,
  • Утесова, 3-64,
  • Гранитная (Чернышевского),
  • пл Соборная, 10,12,14,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пер. 1-й, 2-й, Сиреневый,
  • пер. Вокзальный, 5,11,25,
  • пер. Цветочный 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок Лютеранский, 3,5,7,
  • переулок Товарный, 5-11,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • спуск Степана Олейника, 6.

 

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