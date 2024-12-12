Отключения света в Одессе: чьи дома останутся без электричества

Из-за профилактических ремонтных работ, которые планируют на сегодня в ДТЭК Одесские электросети многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы проведут вечер, 12 декабря, без света.
Южный РЭС
Работы до -19:00- 20:00:
- Абрикосовая, 4-48, 47-105,
- Ак. Королева, 69/2,71/1,75,75/1,2,
- Ак.Филатова, 49-57,
- Учительская 1-28,
- Дачная,4/2,
- Дубовая Роща,
- Зеленая горка, 27,
- Ицхака Рабина, 5/гар, 9,21, 23,
- Лигинская,
- ул. Мускатная, 17, 25-В,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Рыбальская 20,
- Равенства, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195,
- Сухомлинская,19а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дорога Фонтанская 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Проездной, 1-7а, 36,
- пер. 1-й Ровности, 86, 90, 197,
- пер. 2-й Проездной, 1-13,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Ровности, 92,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3
- просп. Небесной сотни, 4, 4а, 8,10.
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Северный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Д. Сигаревича (Академика Панкратовой),
- Владимира Хавкина,
- Геологическая, 9,9а,23б,
- Дорожная, 17-40,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 10Б- 58, 13-55,
- Неждановой, 64-82, 131-147,
- Шполянская (Никитина), 78, 111, 115,
- Озерная, 1-25,
- Степная, 1-31,
- Украинская, 14,
- Хуторская,
- Шкодова Гора,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
- пер. Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный,
- пер. Хуторской,
- пер. Цементный, 1-17,
- пер. Шебелинский, 13-27.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Ближние Мельницы, 97,97а,99,
- М.Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Базарная, 67-75, 94-118,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Большая Арнаутская, 84,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Г. Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82,
- Дегтярная, 27-39,
- Йозефа Прибика, 30-49,
- Квиткова,
- Клименко, 25,33в,
- Павла Зеленого (Коблевская), 36-46,
- Ковальская, 4-17,
- Кордонная, 25-74,
- Косяченко Алексея,
- Литвака Бориса,
- Киры Муратовой (Льва Толстого), 4-22,
- Николая Лысенко, 1-27,
- Нежинская, 46-75,
- Новосельского, 75-85,
- Платанова,
- Преображенская, 49-61, 68,
- Радостная, 114,116,
- Садовая, 16,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Складская, 21,
- Спиридоновская, 6-10,
- Старопортофранковская, 101-105,
- Т. Тесс, 1-43,
- Туристская, 7-15,
- Успенская, 72, 109-129,
- Утесова, 3-64,
- Гранитная (Чернышевского),
- пл Соборная, 10,12,14,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- пер. 1-й, 2-й, Сиреневый,
- пер. Вокзальный, 5,11,25,
- пер. Цветочный 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок Лютеранский, 3,5,7,
- переулок Товарный, 5-11,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- спуск Степана Олейника, 6.