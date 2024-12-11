Отключения света в Одессе: как изменятся графики на 12 декабря

Завтра, в четверг, 12 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света, то есть по графикам. Причина – сложная ситуация в энергосистеме страны после массированных атак россиян в ноябре этого года.
Как сообщает компания-регулятор НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
При этом в компании напоминают, что в течение суток время применения и объем ограничений могут измениться.
А по информации ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области завтра будут по следующим графикам:
- 1 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00;
- 2 группа: с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:00;
- 3 группа: с 12:00 до 16:00;
- 4 группа: с 13:00 до 17:00;
- 5 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00;
- 6 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», заполнив соответствующую форму.
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