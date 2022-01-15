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Отключения света в Одессе: сколько улиц обесточат в воскресный день 16 января

Отключения света в Одессе: сколько улиц обесточат в воскресный день 16 января

Завтра, в воскресенье, 16 января 2022 года, несколько одесских улиц останутся без света из-за плановых работ энергетиков.

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Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети», без электроснабжения останутся несколько домов на 7-ми улицах Приморского района города, в частности, такие адреса:

  • Богдана Хмельницкого улица

11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

С 08:30 до 22:00;

  • Кирпичнозаводская улица

3, 17А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А

С 08:30 до 19:00;

  • Лейтенанта Шмидта улица

15, 17

С 08:30 до 19:00;

  • Малая Арнаутская улица

36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

С 08:30 до 19:00;

  • Мясоедовская улица

28, 30

С 08:30 до 22:00;

  • Осипова улица

39, 41, 43, 45, 50, корп.52, 50/

С 08:30 до 19:00;

  • Пантелеймоновская улица

56

С 08:30 до 19:00.

Напомним, с 10 января в Одессе возобновились плановые отключения света, ранее приостановленные на время новогодних праздников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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