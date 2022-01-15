Отключения света в Одессе: сколько улиц обесточат в воскресный день 16 января

Блэкаут в Одессе: кто останется без света на Старый Новый год Завтра, в пятницу, 14 января 2022 года, на Старый Новый год энергетики запланировали в Одессе массовое отключение света в рамках плановых работ. Блэкаут затронет более 60 улиц в Приморском, Киевском и Малиновском районах. ПОДРОБНЕЕ

Компанию «ДТЭК Одесские электросети» ждет внеплановая проверка – что произошло? Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проведет внеплановую проверку компании «ДТЭК Одесские электросети» и еще 12 операторов систем распределения электроэнергии по всей стране.

Соответствующее постановление приняли 11 января 2022 года, сообщает пресс-служба НКРЭКУ. ПОДРОБНЕЕ