В Одессе снова начнут отключать свет: кого затронет первый блэкаут 2022 года

С завтрашнего дня, 10 января 2022 года, в Одессе возобновляются плановые отключения электроэнергии, ранее приостановленные на время новогодних праздников.
По данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на компанию «ДТЭК Одесские электросети», в понедельник без света в Одессе останутся жители нескольких десятков домов на более чем 20 улицах. Больше всех «достанется» центру города, также частично не повезет жителям Фонтана, Таирова и Малиновского района.
Так, без электричества на весь день останутся такие адреса:
- Академика Глушко проспект
5Б, 5В, 11/, корп.1, корп.2, 11/1, 11Б, 11В
С 09:00 до 17:00;
- Александровский проспект
27
С 08:30 до 19:00;
- Богдана Хмельницкого улица
4, 6, 8, 10, 12, 14
С 09:00 до 17:00;
- Ванный переулок
12
С 09:00 до 18:00;
- Василия Симоненко улица
2А
С 09:00 до 17:00;
- Заславского улица
27, 29, 31, 32/, корп.34, 33, 38
С 09:00 до 17:00;
- Книжный переулок
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
С 09:00 до 17:00;
- Малая Арнаутская улица
100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119
С 09:00 до 17:00;
- Маршала Малиновского улица
18А, 18Б, 18В
С 09:00 до 19:00;
- Мечникова улица
92, 94, 98, 100
С 09:00 до 17:00;
- Новощепной Ряд улица
11, 13, 19
С 09:00 до 17:00;
- Пантелеймоновская улица
95
С 09:00 до 17:00;
- переулок Нечипуренко
15
С 08:30 до 19:00;
- переулок Ониловой
3, 4, 6, 8/, корп.10, 9, 12, 14
С 08:30 до 19:00;
- Покровский переулок
6, 8, 10, 12, 14, 15, 16
С 08:30 до 19:00;
- Преображенская улица
81, 83, 85
С 09:00 до 17:00;
- Преображенская улица
66
С 08:30 до 19:00;
- Старицкого улица
12
С 09:00 до 19:00;
- Старобазарный сквер
3
С 08:30 до 19:00;
- Старопортофранковская улица
107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143
С 09:00 до 17:00;
- Троицкая улица
35, 39, 41, 43А, 43б, 44, 45, 46, 47
С 08:30 до 19:00;
- Успенская улица
60, 62, 64, 89, 97, 99, 103, 105
С 08:30 до 19:00.
Напомним, ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» пообещали одесситам не отключать в плановом порядке электричество в домах горожан до 10 января 2022 года.
Между тем, несмотря на обещания энергетиков, жителям нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы пришлось встречать Новый год без света.