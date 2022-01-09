В Одессе снова начнут отключать свет: кого затронет первый блэкаут 2022 года

С завтрашнего дня, 10 января 2022 года, в Одессе возобновляются плановые отключения электроэнергии, ранее приостановленные на время новогодних праздников.

По данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на компанию «ДТЭК Одесские электросети», в понедельник без света в Одессе останутся жители нескольких десятков домов на более чем 20 улицах. Больше всех «достанется» центру города, также частично не повезет жителям Фонтана, Таирова и Малиновского района.

Так, без электричества на весь день останутся такие адреса:

Академика Глушко проспект

5Б, 5В, 11/, корп.1, корп.2, 11/1, 11Б, 11В

С 09:00 до 17:00;

Александровский проспект

27

С 08:30 до 19:00;

Богдана Хмельницкого улица

4, 6, 8, 10, 12, 14

С 09:00 до 17:00;

Ванный переулок

12

С 09:00 до 18:00;

Василия Симоненко улица

2А

С 09:00 до 17:00;

Заславского улица

27, 29, 31, 32/, корп.34, 33, 38

С 09:00 до 17:00;

Книжный переулок

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

С 09:00 до 17:00;

Малая Арнаутская улица

100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119

С 09:00 до 17:00;

Маршала Малиновского улица

18А, 18Б, 18В

С 09:00 до 19:00;

Мечникова улица

92, 94, 98, 100

С 09:00 до 17:00;

Новощепной Ряд улица

11, 13, 19

С 09:00 до 17:00;

Пантелеймоновская улица

95

С 09:00 до 17:00;

переулок Нечипуренко

15

С 08:30 до 19:00;

переулок Ониловой

3, 4, 6, 8/, корп.10, 9, 12, 14

С 08:30 до 19:00;

Покровский переулок

6, 8, 10, 12, 14, 15, 16

С 08:30 до 19:00;

Преображенская улица

81, 83, 85

С 09:00 до 17:00;

Преображенская улица

66

С 08:30 до 19:00;

Старицкого улица

12

С 09:00 до 19:00;

Старобазарный сквер

3

С 08:30 до 19:00;

Старопортофранковская улица

107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143

С 09:00 до 17:00;

Троицкая улица

35, 39, 41, 43А, 43б, 44, 45, 46, 47

С 08:30 до 19:00;

Успенская улица

60, 62, 64, 89, 97, 99, 103, 105

С 08:30 до 19:00.

Напомним, ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» пообещали одесситам не отключать в плановом порядке электричество в домах горожан до 10 января 2022 года.

Между тем, несмотря на обещания энергетиков, жителям нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы пришлось встречать Новый год без света.