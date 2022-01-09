Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова начнут отключать свет: кого затронет первый блэкаут 2022 года

В Одессе снова начнут отключать свет: кого затронет первый блэкаут 2022 года

С завтрашнего дня, 10 января 2022 года, в Одессе возобновляются плановые отключения электроэнергии, ранее приостановленные на время новогодних праздников.

Подписаться

По данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на компанию «ДТЭК Одесские электросети», в понедельник без света в Одессе останутся жители нескольких десятков домов на более чем 20 улицах. Больше всех «достанется» центру города, также частично не повезет жителям Фонтана, Таирова и Малиновского района.

Так, без электричества на весь день останутся такие адреса:

  • Академика Глушко проспект

5Б, 5В, 11/, корп.1, корп.2, 11/1, 11Б, 11В

С 09:00 до 17:00;

  • Александровский проспект

27

С 08:30 до 19:00;

  • Богдана Хмельницкого улица

4, 6, 8, 10, 12, 14

С 09:00 до 17:00;

  • Ванный переулок

12

С 09:00 до 18:00;

  • Василия Симоненко улица

С 09:00 до 17:00;

  • Заславского улица

27, 29, 31, 32/, корп.34, 33, 38

С 09:00 до 17:00;

  • Книжный переулок

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

С 09:00 до 17:00;

  • Малая Арнаутская улица

100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119

С 09:00 до 17:00;

  • Маршала Малиновского улица

18А, 18Б, 18В

С 09:00 до 19:00;

  • Мечникова улица

92, 94, 98, 100

С 09:00 до 17:00;

  • Новощепной Ряд улица

11, 13, 19

С 09:00 до 17:00;

  • Пантелеймоновская улица

95

С 09:00 до 17:00;

  • переулок Нечипуренко

15

С 08:30 до 19:00;

  • переулок Ониловой

3, 4, 6, 8/, корп.10, 9, 12, 14

С 08:30 до 19:00;

  • Покровский переулок

6, 8, 10, 12, 14, 15, 16

С 08:30 до 19:00;

  • Преображенская улица

81, 83, 85

С 09:00 до 17:00;

  • Преображенская улица

66

С 08:30 до 19:00;

  • Старицкого улица

12

С 09:00 до 19:00;

  • Старобазарный сквер

3

С 08:30 до 19:00;

  • Старопортофранковская улица

107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143

С 09:00 до 17:00;

  • Троицкая улица

35, 39, 41, 43А, 43б, 44, 45, 46, 47

С 08:30 до 19:00;

  • Успенская улица

60, 62, 64, 89, 97, 99, 103, 105

С 08:30 до 19:00.

Напомним, ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» пообещали одесситам не отключать в плановом порядке электричество в домах горожан до 10 января 2022 года.

Между тем, несмотря на обещания энергетиков, жителям нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы пришлось встречать Новый год без света.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить