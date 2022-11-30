Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 30 ноября: снова экстренные

Отключения света в Одессе 30 ноября: снова экстренные

В среду, 30 ноября 2022 года в Одессе и области продолжаются аварийные экстренные отключения электроэнергии. Ранее составленные графики не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Во всем Одесском регионе, включая областной центр, продолжаются аварийные экстренные отключения электроэнергии.

Также в Одессе ради экономии электроэнергии не работает общественный электротранспорт.

Переход в плановым стабилизационным отключениям по графику пока технически невозможен. Слишком значительны повреждения критических энергетических объектов после террористических ракетных ударов по ним из россии.

Как мы ранее писали, пока энергетики ставят своей целью выйти на плановые отключения, в которых будут чередоваться 4 часа со светом, потом 8 часов отключения. Но даже такой жесткий и некомфортный график пока реализовать не удается.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

«У нас нет «прилетов», почему тогда нет света?», «Почему у соседа свет есть, а у меня нет?» — ответы на эти и другие актуальные вопросы, связанные с электроснабжением — по этой ссылке.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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