Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 27 января: какая ситуация после обстрела?

Отключения света в Одессе 27 января: какая ситуация после обстрела?

В пятницу, 27 января 2023 года в Одессе и пригородах будут действовать экстренные отключения электроэнергии. У большинства бытовых потребителей свет пока отсутствует.

Об этом сообщили в компании ДТЭК “Одесские электросети”.

Причиной отсутствия электричества стал ракетный обстрел со стороны россии, который агрессоры устроили 26 января. В результате в регионе повреждены два ключевых объекта энергетической инфраструктуры.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные линии и оборудование. Поэтому со временем свет вернется в дома всех одесситов. Но на это может уйти несколько дней.

Свет уже вернули в одесские больницы, котельные и насосные станции. А 27 января начнется постепенное подключение бытовых потребителей.

Вот что об этом пишет пресс-служба ДТЭК: из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжаются экстренные отключения света. Такая ситуация может занять несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

В этой связи энергетики просят жителей Одессы и области набраться терпения, ведь специалисты уже работают над стабилизацией ситуации.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить