Отключения света в Одессе 27 января: какая ситуация после обстрела?

В пятницу, 27 января 2023 года в Одессе и пригородах будут действовать экстренные отключения электроэнергии. У большинства бытовых потребителей свет пока отсутствует.

Об этом сообщили в компании ДТЭК “Одесские электросети”.

Причиной отсутствия электричества стал ракетный обстрел со стороны россии, который агрессоры устроили 26 января. В результате в регионе повреждены два ключевых объекта энергетической инфраструктуры.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные линии и оборудование. Поэтому со временем свет вернется в дома всех одесситов. Но на это может уйти несколько дней.

Свет уже вернули в одесские больницы, котельные и насосные станции. А 27 января начнется постепенное подключение бытовых потребителей.

Вот что об этом пишет пресс-служба ДТЭК: из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжаются экстренные отключения света. Такая ситуация может занять несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

В этой связи энергетики просят жителей Одессы и области набраться терпения, ведь специалисты уже работают над стабилизацией ситуации.

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