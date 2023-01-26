Обстрел Одессы 26 января: куда попали и какие последствия (ОБНОВЛЕНО)

Российские ракеты повредили в Одессе 2 объекта критической инфраструктуры. В городе пропал свет и частично вода. Последствия уже ликвидируются.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко

По его словам в результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины.

В Одессе и области нет воды — ее подачу восстанавливают

Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время.

Что касается водоснабжения – оно должно вскоре восстановиться. Обесточенные насосные станции подключат к генераторам. Там, где решить проблему с помощью генераторов не получится — организуют подвоз воды.

Также начинают свою работу пункты Несокрушимости Несокрушимости, в которых можно зарядить телефоны и другие гаджеты, а также погреться.

Марченко просит жителей региона отнестись с пониманием к ситуации. Власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара.

Тревога в Одессе продолжается — самолеты врага еще в воздухе

“Вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога (по состоянию на 11:00 – ред.), прошу жителей области находиться в укрытиях к отбою!» – отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

В городе по-прежнему не работает общественный электротранспорт.

Напомним, что утром 26 января 2023 года россия снова массово обстреливает ракетами Украину. Не стала исключением и Одесская область. «Одесская Жизнь» ведет онлайн трансляцию всех новостей, связанных с этой ракетной атакой.

ОБНОВЛЕНО 12:20

Одесская мэрия сообщает, что с 13:00 в городе начнут работу мобильные бюветы по адресам:

🔸Площадь Деревянко.

🔸5 станция Фонтана (сквер Героев-летчиков).

🔸улица Академика Глушко (сквер с фонтаном).

Фото иллюстративное