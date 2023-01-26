Обстрел Одессы 26 января: куда попали и какие последствия (ОБНОВЛЕНО)

Российские ракеты повредили в Одессе 2 объекта критической инфраструктуры. В городе пропал свет и частично вода. Последствия уже ликвидируются.
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко
По его словам в результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины.
В Одессе и области нет воды — ее подачу восстанавливают
Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время.
Что касается водоснабжения – оно должно вскоре восстановиться. Обесточенные насосные станции подключат к генераторам. Там, где решить проблему с помощью генераторов не получится — организуют подвоз воды.
Также начинают свою работу пункты Несокрушимости Несокрушимости, в которых можно зарядить телефоны и другие гаджеты, а также погреться.
Марченко просит жителей региона отнестись с пониманием к ситуации. Власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара.
Тревога в Одессе продолжается — самолеты врага еще в воздухе
“Вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога (по состоянию на 11:00 – ред.), прошу жителей области находиться в укрытиях к отбою!» – отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
В городе по-прежнему не работает общественный электротранспорт.
Напомним, что утром 26 января 2023 года россия снова массово обстреливает ракетами Украину. Не стала исключением и Одесская область. «Одесская Жизнь» ведет онлайн трансляцию всех новостей, связанных с этой ракетной атакой.
ОБНОВЛЕНО 12:20
Одесская мэрия сообщает, что с 13:00 в городе начнут работу мобильные бюветы по адресам:
🔸Площадь Деревянко.
🔸5 станция Фонтана (сквер Героев-летчиков).
🔸улица Академика Глушко (сквер с фонтаном).
Фото иллюстративное