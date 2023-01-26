Света в Одессе может не быть несколько дней: подробности

26 января россия обстреляла ракетами объекты энергетики в Одесской области. Из-за этого в Одессе и пригородах пропал свет. Чтобы устранить повреждения – уйдет несколько дней.

Об этом сообщает ДТЭК “Одесские электросети”.

Энергетики написали, что оккупанты повредили энергоинфраструктуру Одесщины.

Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света.

Такая ситуация может занять несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

В “Одесских электросетях” просят жителей Одессы и области набраться терпения и верить в энергетиков, уже работающих над стабилизацией ситуации.

Напомним, что 26 января россия провела очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики Украины.

В Одесской области повреждены два таких объекта. Люди при этом не пострадали. Подробнее о последствиях попаданий мы писали ранее.

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