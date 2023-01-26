Воздушная тревога и взрывы в Одессе 26 января: россия начала ракетную атаку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Причина воздушной тревоги утром 26 января 2023 года в Одессе – очередной массированный ракетный обстрел Украины российскими агрессорами. Большая часть города без света, общественный электротранспорт не работает.

Враге ведет обстрел ракетами, который запускает с кораблей в акватории Черного моря и со стратегических бомбардировщиков с территории россии. Есть угроза применения дронов-камикадзе типа «Шахед».

В Одессе слышали сильные взрывы

В городе и области слышны взрывы. Это только работа ПВО или есть попадания, пока неизвестно. Глава Одесской ОВА Максим Марченко просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги. И верить в нашу противовоздушную оборону.

В Одессе нет света и не ходят трамваи и тролейбусы

В компании ДТЭК сообщили:

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

КП “Одесгорэлектротрас” сообщает, что в связи с запусками российских ракет и риском удара по энергетической инфраструктуре, в городе выключили электричество.

Из-за этого весь электротранспорт 26 января вернулся в свои депо.