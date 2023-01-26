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Одесские больницы, котельные и насосные станции уже со светом

Одесские больницы, котельные и насосные станции уже со светом

По состоянию на 15:00 четверга, 26 января 2023 года, ДТЭК возобновил электроснабжение объектов критической инфраструктуры Одессы. Ранее они были обесточены из-за повреждений энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетной атаки россии. Однако из-за значительных разрушений объектов энергоинфраструктуры в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Так, специалисты ДТЭК полностью запитали городские больницы, котельные, насосные станции водоканала и прочие объекты. Продолжается возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры в населенных пунктах Одесской области.

В то же время бытовые и юридические потребители пока остаются без света.

Как сообщается, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет в дома одесситов и жителей области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 января, страна-террорист россия в очередной раз обстреляла ракетами объекты энергетики в Украине и в частности, в Одесской области. Из-за этого в Одессе и пригородах пропал свет. По данным энергетиков, чтобы устранить повреждения понадобится несколько дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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